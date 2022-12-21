Розслідувачі з’ясували, куди подівся ешелон танків рф, який перекинули ближче до кордону з Україною

Ешелон із танками Збройних сил росії, який напередодні, 20 грудня прибув до Брестської області, ближче до кордону з Україною, постояв там ніч та поїхав назад.

Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

За даними моніторингової групи, ешелон з технікою Збройних сил рф, який вчора приїхав із залізничної станції Полонка до Лунинця (Брестська область), простояв ніч у Лунинці і без жодних розвантажень просто поїхав назад — у напрямку Бреста.

На платформах було 23 танки Т-80, 8 бензовозів, 9 вантажівок («Урали» та «КамАЗи»), 2 пасажирських та 7 вантажних вагонів.

Нагадаємо, напередодні командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомляв, що рівень військової загрози з боку білорусі зростає.

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