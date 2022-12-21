Росіяни зазнають втрат і посилюють контррозвідувальні заходи на окупованих територіях — Генштаб

Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті станом на вечір 21 грудня.

Російські окупанти зазнають значних втрат на фронті та посилюють контррозвідувальні заходи у тимчасово окупованих населених пунктах.

За минулу добу росіяни завдали трьох ракетних ударів та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області. У Гуляйполі ворожа авіація цинічно вдарила по міській лікарні. Окрім того, окупанти здійснили понад 20 обстрілів з РСЗВ.

Загарбники продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.

Разом з тим, на Слобожанському напрямку, танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Червона Зоря, Козача Лопань, Веселе, Варварівка, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Черняків, Чугунівка і Амбарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вогневе ураження по районах населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Крохмальне і Берестове на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку ворог не припиняє обстрілювати райони Макіївки, Площанки, Червонопопівки та Діброви на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Диліївка, Озарянівка, Дружба, Північне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог обстріляв Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах Вугледара, Пречистівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон і місто Очаків Миколаївської області. В цих населених пунктах є постраждалі серед мирних жителів.

Генштаб повідомляє, що у населеному пункті Новобогданівка Запорізької області загарбники організували польовий шпиталь.

У Новотроїцькому, що у Херсонській області, противник переоблаштував місцеву лікарню для лікування своїх поранених. При цьому хворі місцеві жителі примусово «виписані». У цьому ж населеному пункті росіяни посилили контррозвідувальні заходи. Все це свідчить про значні втрати противника.

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