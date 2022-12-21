США дають Україні військової допомоги на $1,85 млрд, зокрема системи Patriot

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу офіційно оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 мільярда доларів, який передбачає також передачу системи протиповітряної оборони Patriot.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише “Європейська правда“.
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Як пояснив Блінкен, новий пакет допомоги складатиметься з 1 мільярда доларів фінансування, яке виділяє президентським указом Джо Байден, і ще 850 мільйонів доларів США, які надає Пентагон.
“Сьогоднішній пакет допомоги вперше містить систему протиповітряної оборони Patriot, яка здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно більшій висоті, ніж раніше надані системи ППО”, — оголосив держсекретар.
Крім того, за словами Блінкена, до складу нового пакета допомоги увійшли засоби “завдання високоточних ударів, а також додаткові боєприпаси та критично важливе обладнання, які Україна ефективно використовує для захисту на полі бою”.
“Таким чином, загальна військова допомога США для України досягне безпрецедентної суми у 21,9 мільярда доларів з початку роботи адміністрації Байдена”, — підсумував він.
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