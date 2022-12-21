Укрпошта анонсувала завершальну поштову марку цього року – «Щедрик. Carol of the Bells»

Продаж стартує 23 грудня у всіх відділеннях «Укрпошти» та в офіційному інтернет-магазині.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
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Присвята поштового випуску особлива — саме 100 років тому вперше на сцені в Карнегі-Холі в Нью-Йорку пролунав «Щедрик» авторства Миколи Леонтовича.
«Нині важко уявити різдвяні свята без цієї пісні — її співають більшістю мов світу!» – зазначають в «Укрпошті».
Автор випуску — заслужений художник України Миколай Кочубей.
Наклад марки – 200 000 примірників.
Номінал кожної марки – W (еквівалент 1,5$, відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа наземним транспортом до 50 г до іноземних держав).
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