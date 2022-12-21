Стало відомо, коли Київ може повернутися до планових відключень світла

За тиждень-півтора Київ повернеться до планових відключень електроенергії. Повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко під час брифінгу.

Про це передає Amazing Ukraine.

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Він зазначив, що Київ опинився у складному становищі, оскільки проблематично доставити до нього електроенергію та розповсюдити її по місту і області. Тривають ремонтні роботи, але, враховуючи характер пошкоджень, є ймовірність, що киянам слід готуватися до того, що наступні 2-3 тижні наявність електрики протягом 4-6 годин у будинку буде доброю новиною.

Зараз вживаються заходи, щоб привезти до Києва газотурбінне обладнання, яке дасть змогу налагодити генерацію безпосередньо у столиці. І цим закрити потреби, які є в місті і області, тоді це повністю зможе заживити інфраструктуру в разі будь-яких ситуацій, сказав експерт.

Харченко переконаний, що за тиждень-півтора Київ повернеться до планових відключень електроенергії, але ці відключення не будуть комфортними. За його словами, у кращому випадку 10 годин на добу буде наявність електрики, і 14 годин — відсутність.