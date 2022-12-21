22 грудня 2022 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 22 грудня

Сьогодні в Україні відзначать День енергетика, а також День працівників дипломатичної служби.

В Зімбабве — День єдності.

На Кубі — День вчителя.

У В’єтнамі відзначають День збройних сил.

В Індонезії сьогодні — День матері.

В Індії — Національний день математики.

Яке релігійне свято 22 грудня

Сьогодні — Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

День ангела 22 грудня

Іменини в цей день святкують Володимир, Василь, Олександр, Степан, Анна, Єфросинія.

Які історичні події стались 22 грудня

69 — на чолі Римської імперії став Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв.

1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників — домініканців, заснований іспанським ченцем Домініком.

1845 — у Філадельфії (США) вперше продемонстрували роботу синтезатора голосу.

1882 — Едвард Джонсон створив першу ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею різдвяну ялинку в себе вдома.

1894 — іійськовий суд в Парижі оголосив вирок у «справі Дрейфуса».

1895 — німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини Х-променями і отримав «рентґенівський» знімок.

1905 — початок грудневого збройного повстання в Москві.

1917 — Конгрес США запровадив у країні «сухий закон».

1947 — Установчі збори Італії ухвалили першу республіканську конституцію.

1988 — Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія.

1989 — в Румунії перемогла народна революція, яка повалила диктатуру Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку.

1989 — вперше після зведення «берлінської стіни» Бранденбурзькі ворота відкрили для вільного проходу для громадян Східної та Західної Німеччини.

1993 — Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду.

1999 — На посту прем’єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.

Хто народився 21 грудня

1702 — Жан Ет’єн Ліотар, швейцарський художник.

1815 — Люсьєн Петіпа, французький балетний танцюрист і балетмейстер.

1823 — Жан Анрі Фабр, французький ентомолог та письменник.

1833 — Марко Вовчок, українська письменниця.

1856 — Френк Біллінгс Келлог, американський юрист, дипломат, лауреат Нобелівської премії миру.

1858 — Джакомо Пуччіні, італійський композитор.

1876 — Філіппо Томмазо Марінетті, італійський письменник.

1949 — Моріс і Робін Ґібб, австралійські музиканти, композитори, засновники гурту Bee Gees.

1959 — Бернд Шустер, німецький футбольний тренер.

1972 — Ванеса Параді, французька співачка і кіноактриса.

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