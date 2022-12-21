22 грудня 2022 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 22 грудня
Сьогодні в Україні відзначать День енергетика, а також День працівників дипломатичної служби.
В Зімбабве — День єдності.
На Кубі — День вчителя.
У В’єтнамі відзначають День збройних сил.
В Індонезії сьогодні — День матері.
В Індії — Національний день математики.
Яке релігійне свято 22 грудня
Сьогодні — Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
День ангела 22 грудня
Іменини в цей день святкують Володимир, Василь, Олександр, Степан, Анна, Єфросинія.
Які історичні події стались 22 грудня
69 — на чолі Римської імперії став Тіт Флавій Веспасіан, засновник династії Флавіїв.
1216 — Папа Римський Гонорій III затвердив орден мандрівних проповідників — домініканців, заснований іспанським ченцем Домініком.
1845 — у Філадельфії (США) вперше продемонстрували роботу синтезатора голосу.
1882 — Едвард Джонсон створив першу ялинкову електрогірлянду і прикрасив нею різдвяну ялинку в себе вдома.
1894 — іійськовий суд в Парижі оголосив вирок у «справі Дрейфуса».
1895 — німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку своєї дружини Х-променями і отримав «рентґенівський» знімок.
1905 — початок грудневого збройного повстання в Москві.
1917 — Конгрес США запровадив у країні «сухий закон».
1947 — Установчі збори Італії ухвалили першу республіканську конституцію.
1988 — Південно-Африканська Республіка підписала з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія.
1989 — в Румунії перемогла народна революція, яка повалила диктатуру Ніколае Чаушеску, до влади прийшов Фронт національного порятунку.
1989 — вперше після зведення «берлінської стіни» Бранденбурзькі ворота відкрили для вільного проходу для громадян Східної та Західної Німеччини.
1993 — Парламент Південно-Африканської Республіки ухвалив тимчасову конституцію, що поклала край політиці апартеїду.
1999 — На посту прем’єр-міністра України затверджено колишнього голову Національного банку Віктора Ющенка.
Хто народився 21 грудня
1702 — Жан Ет’єн Ліотар, швейцарський художник.
1815 — Люсьєн Петіпа, французький балетний танцюрист і балетмейстер.
1823 — Жан Анрі Фабр, французький ентомолог та письменник.
1833 — Марко Вовчок, українська письменниця.
1856 — Френк Біллінгс Келлог, американський юрист, дипломат, лауреат Нобелівської премії миру.
1858 — Джакомо Пуччіні, італійський композитор.
1876 — Філіппо Томмазо Марінетті, італійський письменник.
1949 — Моріс і Робін Ґібб, австралійські музиканти, композитори, засновники гурту Bee Gees.
1959 — Бернд Шустер, німецький футбольний тренер.
1972 — Ванеса Параді, французька співачка і кіноактриса.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.