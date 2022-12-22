На російському авіаносці «Адмірал Кузнєцов» виникла пожежа

У Мурманську знову сталася пожежа на авіаносному крейсері росії «Адмірал Кузнєцов».

Про це повідомляє російське агентство «».

Голова Об’єднаної суднобудівної компанії Олексій Рахманов зазначив, що сталося «маленьке займання». На кораблі спрацювала пожежна система, полумʼя вже загасили.

Також він повідомив, що збитків та постраждалих унаслідок пожежі немає.

Крейсер «Адмірал Кузнєцов» — єдиний авіаносець у росії, флагман ВМФ і Північного флоту. Його побудували 35 років тому і він мав стати одним із п’яти авіаносних крейсерів проекту 1143 року «Кречет».

12 грудня 2019 року «Адмірал Кузнєцов» загорівся, коли стояв у порту Мурманська. Відомо про двох загиблих та понад 10 постраждалих. Спочатку корабель здати в експлуатацію у 2022-му, але у червні повідомили, що ремонт затягнеться щонайменше до 2024 року.

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