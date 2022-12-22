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Виступ Володимира Зеленського у Конгресі США – ВІДЕО

22.12.2022

Президент України Володимир Зеленський здійснив перший закордонний візит за час повномасштабної війни та виступив з історичною та емоційною промовою у Конгресі США.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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«Ми перемогли Росію в битві за думки світу. Але битва досі триває. І ми повинні перемогти Кремль на полі битви. Це битва не тільки за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не тільки за життя, свободу й безпеку українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, у якому світі житимуть наші діти й онуки та їхні діти й онуки. Вона визначить, чи буде це демократія – для українців і для американців, для всіх. І наступного року – вирішальний час у ній. Час, коли українська сміливість і американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи. Свободи людей, які стоять за свої цінності» – зазначив Володимир Зеленський.

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