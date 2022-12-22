Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Я можу підтвердити, що саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого і що є відкрите запрошення Президенту Зеленському відвідати Брюссель”, – заявив повідомив речник президента Європейської ради Баренд Лейтс.

Водночас він зауважив, що запрошення відвідати Брюссель не означає, що саме там проходитиме саміт.

Офіційні особи повідомили, що темою саміту, ймовірно, буде продовження підтримки України. Лідери також оцінять шлях України до членства у блоці.

За даними МЗС України, останній, 23-ій Саміт Україна – Європейський Союз відбувся 12 жовтня 2021 року у Києві.