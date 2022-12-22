Заперечував злочини окупантів у Бучі: СБУ повідомила про підозру римо-католицькому священнику

Служба безпеки зібрала докази вини настоятеля парафії Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької церкви, який виправдовував злочини росіян.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Він публічно виправдовував війну, яку почала рф, та заперечував воєнні злочини окупантів.

Зокрема, у «промовах» до вірян священник називав «постановкою» фото катувань українців у Бучі. Також він закликав людей не вірити фактам про російські злочини, які поширюють українські ЗМІ та офіційні держустанови.

Настоятель намагався переконати вірян слухати лише його. Він аргументував це тим, що нібито був на Київщині під час окупації.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України. Досудове розслідування завершили, а обвинувальний акт скерували до суду.

У СБУ наголосили, що дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії.

Раніше Chas News повідомляв, що правоохоронці проводять обшуки в монастирі УПЦ МП на Сумщині, щоб виявити порушників.

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