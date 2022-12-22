На курорті «Буковель» 22 грудня розпочинається гірськолижний сезон

На карпатському курорті «Буковель» 22 грудня розпочинається гірськолижний сезон 2022-2023.
Про це повідомили на сайті компанії.
За сприятливих погодних умов, запрацюють такі витяги та траси:
- Витяги: №2, 2R, 5, 7, 12.
- Траси: 2С, В, 7А, 5В, 5A, 12B.
Графік роботи витягів:
- №2, 2R, 5, 7, 12: 8.30-16.30.
- №7: 15.00-19.30 (вечірнє катання).
Графік відкриття може коригуватись через погодні умови.
Цього року формат роботи курорту зазнав змін. Новорічних розваг у центрі не буде, але для дітей встановлять ялинку. Зони Apres Ski працюватимуть в режимі майданчику для відпочинку, без розважальної програми. Також не буде нічного катання.
На «Буковель» поширюються відключення електрики, але курорт та більша частина бізнесів поруч забезпечили собі альтернативні джерела живлення.
Ціни в «Буковелі» у сезон 2022-2023
Відпочинок на курорті обійдеться українцям недешево. Вартість SkiPass на сім днів підряд у святковий сезон коштуватиме 9450 грн, а VIP — 18,9 тис. грн. Вартість SkiPass «10 днів на вибір» складає 13,6 тис. грн
Готелі також виставили високі ціни. Номер у Radiison Blu Resort Bukovel на двох з 31 грудня по 7 січня обійдеться у 129 512 грн.
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