На курорті «Буковель» 22 грудня розпочинається гірськолижний сезон

На карпатському курорті «Буковель» 22 грудня розпочинається гірськолижний сезон 2022-2023.

Про це повідомили на сайті компанії.

За сприятливих погодних умов, запрацюють такі витяги та траси:

Витяги: №2, 2R, 5, 7, 12.

Траси: 2С, В, 7А, 5В, 5A, 12B.

Графік роботи витягів:

№2, 2R, 5, 7, 12 : 8.30-16.30.

: 8.30-16.30. №7: 15.00-19.30 (вечірнє катання).

Графік відкриття може коригуватись через погодні умови.

Цього року формат роботи курорту зазнав змін. Новорічних розваг у центрі не буде, але для дітей встановлять ялинку. Зони Apres Ski працюватимуть в режимі майданчику для відпочинку, без розважальної програми. Також не буде нічного катання.

На «Буковель» поширюються відключення електрики, але курорт та більша частина бізнесів поруч забезпечили собі альтернативні джерела живлення.

Ціни в «Буковелі» у сезон 2022-2023

Відпочинок на курорті обійдеться українцям недешево. Вартість SkiPass на сім днів підряд у святковий сезон коштуватиме 9450 грн, а VIP — 18,9 тис. грн. Вартість SkiPass «10 днів на вибір» складає 13,6 тис. грн

Готелі також виставили високі ціни. Номер у Radiison Blu Resort Bukovel на двох з 31 грудня по 7 січня обійдеться у 129 512 грн.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.