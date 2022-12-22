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Данія виділила ще $43 млн на військову допомогу Україні

22.12.2022

Уряд Данії виділив 300 мільйонів данських крон (близько 43 мільйонів доларів) для закупівлі зброї та обладнання для України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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“Боротьба України за свободу – це також наша та Європи боротьба за свободу. Саме тому уряд разом із партіями в парламенті прийняв рішення про виділення Україні ще 300 млн данських крон”, – заявив міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен.

Він додав, що уряд Данії і надалі надаватиме фінансову, військову та гуманітарну підтримку українцям.

За інформацією оборонного відомства Данії, кошти буде виділено з бюджету міністерства оборони та передано Міжнародному фонду для України, який очолює Велика Британія.

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