Фільм «Будинок зі скалок» потрапив у шорт-лист премії “Оскар”

Картина представлена серед 15 кандидатів у категорії «Найкращий документальний повнометражний фільм». П’ятьох номінантів з 15 оберуть у січні 2023 року.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Держкіно.
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У стрічці «Будинок зі скалок» йдеться про те, як на тлі війни на Сході Україні невелика група вольових соціальних працівників та працівниць невтомно працює в особливому дитбудинку поблизу лінії фронту та створює такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та її сім’ї.
Стрічку створено в копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України.
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