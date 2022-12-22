Росіяни обстріляли з РСЗВ місто Часів Яр на Донеччині. Є жертви

Місто Часів Яр опинилось під ударом окупантів. Населений пункт обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Внаслідок удару по місту загинула одна людина, ще дві отримали поранення. Пошкоджені багатоквартирні будинки. На місці обстрілу працюють екстрені служби.

Нагадаємо, 20 грудня окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини і вбили одну людину.

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