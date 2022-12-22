Привітання з Днем енергетика 2022: вірші та картинки

22 грудня своє професійне свято День енергетика України. У це свято ми вітаємо працівників електростанцій, інженерів, ремонтників, допоміжний персонал.

Свято було встановлено указом Верховної Ради СРСР в 1966 році. Датою свята було обрано 22 грудня – день прийняття плану Державної електрифікації РРФСР. Примітно, що на цю дату випадає найкоротший світловий день в році.

Команда Amazing Ukraine підготувала неймовірну підбірку привітань до свята.

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Привітання з Днем енергетика 2022

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У цей день я вітаю тих, хто тримає руку на пульсі нашої цивілізації, працюючи з електроенергією, тих, завдяки кому нам тепло і світло! З Днем енергетика! Нехай у вашому житті все буквально іскрить від удачі, любові і виконання бажань!

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З Днем енергетика! Бажаю спокійної і легкої роботи, чудових відпусток і виконання бажань! Нехай будь-яка поставлена задача вирішується безперешкодно, а праця буде оцінена сповна!

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З Днем енергетика тебе!

Бажаю світлих днів,

Щоб висвітлювали життя твоє

Безліч яскравих почуттів.

Нехай не гаснуть ніколи

В твоїх очах вогні,

Нехай струмом електричним

Б’є тільки від любові.

Без напруги нехай йдуть

Робочі діла.

І щоб енергія в тобі

Вирувала і текла.

***

Енергетики – воїни світла,

Електрики маги, добра,

Більше струму, адже пісня не заспівана, –

І гуляння нехай до ранку!

Захоплюємося вашою роботою

І бажаємо щасливих вам днів,

Буйства очей, повені бажань,

Сяйва мільйона вогнів!

***

В день енергетика бажаю

Тобі побільше енергії.

Хай буде радість і удача,

Грошенят, успіхів, будиночок в Болгарії іль Польщі.

Нехай праця по достоїнству оцінять твій

І на роботі нерви бережуть.

Нехай свято весело пройде,

Міцного здоров’я і радості тобі на весь рік.

***

День енергетика можна вважати народним святом, адже результатами вашої праці користуються всі люди. І хоча за вікнами господарює зима, вона не завадить висловити ту теплоту, з якою ми до вас ставимося! Нехай відступлять в темряву засмучення і туга. Бажаємо вогню в серцях, любові в очах і невгамовної енергії в тілі!

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Привітання з Днем енергетика 2022

Ваше покликання ми не забудемо,

Світло в будинку приносите ви людям,

Енергетиків ми вітаємо,

Жити щасливо дружно побажаємо.

На роботі нових досягнень,

І бажань різних виконань,

Миру, світла і здоров’я міцніше,

Щоб жилося вам радісніше і легше.

***

Бажаю професіоналу, щоб в День енергетика його подумки подякували за роботу тисячі людей. Енергетик – головна батарейка країни! Нехай же її акумулятор завжди буде по максимуму сповнений творчою енергією і життєвою силою. Бажаю приборкати океан електрики, і щоб в цій справі обходилося без штормів.

***

Нехай енергія Всесвіту

Допомагає яскравіше жити,

Адже почесно, безсумнівно,

Енергетиками бути!

Нехай очі завжди сяють

Прожекторами, яскравіше зорі

І на світ навколо дивляться

Із задоволенням завжди!

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Вітаю з Днем енергетика і від усього серця бажаю спокійної і безперешкодної роботи, легких шляхів вирішення будь-яких питань і проблем, теплоти рідних сердець і яскравого світла в душі, доброго щастя і благополуччя.

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Привітання з Днем енергетика 2022 Привітання з Днем енергетика 2022

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Вітаю З Днем енергетика і від щирого серця бажаю гріти свою мрію надією, гріти серця рідних любов’ю, гріти свою душу добротою. Нехай будь-яка неполадка в роботі буде усувається, а будь-яка проблема в житті стане легко вирішувана. Бажаю міцних сил і неймовірної життєвої енергії на кожен день.

***

З Днем енергетика тебе!

Бажаю щастя на роки,

Щоб енергія вирувала,

Удача вірна світила.

Бажаю принад земних,

Вкладень великих, золотих.

Крутих підйомів і вершин,

Блаженних, чуттєвих глибин.

Зарядів життєвих і щастя.

В роботі прибутку і частого,

Фортуни в справі і нехай завжди

Тепло рідних зберігає тебе від біди.

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