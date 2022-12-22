Привітання з Днем енергетика 2022: вірші та картинки

22 грудня своє професійне свято День енергетика України. У це свято ми вітаємо працівників електростанцій, інженерів, ремонтників, допоміжний персонал.
Свято було встановлено указом Верховної Ради СРСР в 1966 році. Датою свята було обрано 22 грудня – день прийняття плану Державної електрифікації РРФСР. Примітно, що на цю дату випадає найкоротший світловий день в році.
Команда Amazing Ukraine підготувала неймовірну підбірку привітань до свята.
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Привітання з Днем енергетика 2022
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У цей день я вітаю тих, хто тримає руку на пульсі нашої цивілізації, працюючи з електроенергією, тих, завдяки кому нам тепло і світло! З Днем енергетика! Нехай у вашому житті все буквально іскрить від удачі, любові і виконання бажань!
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З Днем енергетика! Бажаю спокійної і легкої роботи, чудових відпусток і виконання бажань! Нехай будь-яка поставлена задача вирішується безперешкодно, а праця буде оцінена сповна!
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З Днем енергетика тебе!
Бажаю світлих днів,
Щоб висвітлювали життя твоє
Безліч яскравих почуттів.
Нехай не гаснуть ніколи
В твоїх очах вогні,
Нехай струмом електричним
Б’є тільки від любові.
Без напруги нехай йдуть
Робочі діла.
І щоб енергія в тобі
Вирувала і текла.
***
Енергетики – воїни світла,
Електрики маги, добра,
Більше струму, адже пісня не заспівана, –
І гуляння нехай до ранку!
Захоплюємося вашою роботою
І бажаємо щасливих вам днів,
Буйства очей, повені бажань,
Сяйва мільйона вогнів!
***
В день енергетика бажаю
Тобі побільше енергії.
Хай буде радість і удача,
Грошенят, успіхів, будиночок в Болгарії іль Польщі.
Нехай праця по достоїнству оцінять твій
І на роботі нерви бережуть.
Нехай свято весело пройде,
Міцного здоров’я і радості тобі на весь рік.
***
День енергетика можна вважати народним святом, адже результатами вашої праці користуються всі люди. І хоча за вікнами господарює зима, вона не завадить висловити ту теплоту, з якою ми до вас ставимося! Нехай відступлять в темряву засмучення і туга. Бажаємо вогню в серцях, любові в очах і невгамовної енергії в тілі!
***
Привітання з Днем енергетика 2022
Ваше покликання ми не забудемо,
Світло в будинку приносите ви людям,
Енергетиків ми вітаємо,
Жити щасливо дружно побажаємо.
На роботі нових досягнень,
І бажань різних виконань,
Миру, світла і здоров’я міцніше,
Щоб жилося вам радісніше і легше.
***
Бажаю професіоналу, щоб в День енергетика його подумки подякували за роботу тисячі людей. Енергетик – головна батарейка країни! Нехай же її акумулятор завжди буде по максимуму сповнений творчою енергією і життєвою силою. Бажаю приборкати океан електрики, і щоб в цій справі обходилося без штормів.
***
Нехай енергія Всесвіту
Допомагає яскравіше жити,
Адже почесно, безсумнівно,
Енергетиками бути!
Нехай очі завжди сяють
Прожекторами, яскравіше зорі
І на світ навколо дивляться
Із задоволенням завжди!
***
Вітаю з Днем енергетика і від усього серця бажаю спокійної і безперешкодної роботи, легких шляхів вирішення будь-яких питань і проблем, теплоти рідних сердець і яскравого світла в душі, доброго щастя і благополуччя.
***
Привітання з Днем енергетика 2022Привітання з Днем енергетика 2022
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Вітаю З Днем енергетика і від щирого серця бажаю гріти свою мрію надією, гріти серця рідних любов’ю, гріти свою душу добротою. Нехай будь-яка неполадка в роботі буде усувається, а будь-яка проблема в житті стане легко вирішувана. Бажаю міцних сил і неймовірної життєвої енергії на кожен день.
***
З Днем енергетика тебе!
Бажаю щастя на роки,
Щоб енергія вирувала,
Удача вірна світила.
Бажаю принад земних,
Вкладень великих, золотих.
Крутих підйомів і вершин,
Блаженних, чуттєвих глибин.
Зарядів життєвих і щастя.
В роботі прибутку і частого,
Фортуни в справі і нехай завжди
Тепло рідних зберігає тебе від біди.
***
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