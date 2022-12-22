В МВС розповіли про ексгумацію тіл вбитих цивільних на Харківщині й Херсонщині

Заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, як проходить ексгумація масових поховань на деокупованих територіях Харківщини і Херсонщини.

Зокрема на подвір’ї приватного будинку у селі Правдино Херсонської області виявили поховання з останками шістьох закатованих людей. Тіла ексгумували та відправили на проведення судмедекспертизи.

Ще 36 могил знайшли на кладовищі в поселенні геологів у Херсоні. Там є й тіла військових ЗСУ та тероборонців. Всього за період окупації в морги надійшли близько 700 тіл, з яких 100 мали ушкодження внаслідок бойових дій.

Зараз фахівці збирають зразки ДНК можливих родичів загиблих, щоб установити їхні особи. Але рідні багатьох вбитих перебувають за кордоном або з ними відсутній зв’язок.

Також Єнін повідомив про результати ексгумації тіл у місті Ізюм на Харківщині. Там вилучили понад 450 тіл загиблих: це близько 200 тіл чоловіків, дещо більше тіл жінок, понад 20 тіл військових, сімох дітей і 12 невизначених осіб. Ознаки катувань були щонайменше у 40 осіб.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.