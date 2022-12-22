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Міністр розповів, коли і за яких умов можна стабілізувати українську енергосистему

22.12.2022

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що українську енергосистему можна стабілізувати до літа, але за умови, що не буде нових пошкоджень від обстрілів росії. 

Про це він сказав у інтерв’ю Forbes.

«Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа», — зазначив міністр. Однак наразі нема жодних ознак, що рф планує припинити удари по інфраструктурі.

За словами Галущенка, є перелік рішень, які допоможуть у відновленні, зокрема, імпорт електроенергії. Україна опрацьовує механізми, які б дозволили суттєво збільшити постачання.

«Зараз це 600 МВт — день, 700 МВт — ніч. Технічно можливість набагато більша — 1,6-2 ГВт», — пояснив міністр.

Він додав, що росіянам навряд чи вдасться спричинити повний блекаут в Україні та підбурити суспільство до протестів.

Нагадаємо, під час обстрілів 16 грудня постраждали щонайменше дев’ять об’єктів генерації електроенергії.

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