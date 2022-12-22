Росіяни перетворюють обмін полоненими на різновид тортур — омбудсмен

Представник омбудсмена Дмитра Лубінця розповів, що росіяни вигадали для українських полонених новий вид знущань.

За його словами, людей періодично вивозять нібито на обмін, а потім повертають в колонії і кажуть, що Україна від них відмовилася

«Ми розглядаємо це як різновид тортур. Наголошуємо, що Україна не відмовилася від жодної людини, запропонованої російською стороною на обмін», — наголосили в омбудсмена.

Окрім цього, Україна постійно відстоює права полонених на міжнародному рівні, завдяки чому умови їх утримання дещо покращились.

Тим часом російські військові командири не завжди погоджуються навіть на обмін тілами загиблих бійців.

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