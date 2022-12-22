Український сервіс Lab24 розпочав роботу в Польщі

Український бізнес підкорює польський ринок. Сервіс Lab24 оголосив про початок роботи одразу в 70 містах Польщі. Завдяки Lab24 можна реєструватись для позачергового відвідування лабораторій, або ж замовляти послугу здачі аналізів в дома.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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Польським партнером Lab24 стала лабораторна мережа Synevo Poland. Завдяки цій синергії користувачі можуть знайти необхідні аналізи на сайті lab24.pl та замовити їх для себе чи близьких незалежно від наявності направлення від лікаря.

Користування сервісом надзвичайно просте — все що потрібно вказати, це адресу та час для візиту медсестри. Процедура займає лише кілька хвилин, а готові результати надійдуть в особистий кабінет користувача Lab24 одразу, як тільки вони будуть готові.

Оскільки не всі аналізи можливо здавати в виїзному форматі, то сервіс Lab24 пропонує також можливість запису для позачергового прийому. Наразі ця послуга доступна для більше як 200 лабораторних пунктів в понад 70 містах Польщі.

«Здавати аналізи вдома набагато зручніше ніж відвідування лабораторій. Ти прокинувся зранку, до тебе прийшла медсестра, зробила забір біоматеріалу, все це займає біля 15 хвилин і ти далі можеш снідати та займатись ранковими справами. Такий формат здачі аналізів є особливо комфортним для маленьких пацієнтів та літніх людей. Наші користувачі які раз скористались подібним сервісом вже навряд повернуться до походів в лабораторії», — розповів Володимир Нерубенко, CEO Lab24.

Наразі сервіс пропонує скористатись послугами за акційними цінами — виїзд медсестри коштує всього лише 49 злотих (повна ціна 150 злотих). Крім того, онлайн-запис на аналізи через lab24.pl дасть знижку в розмірі 10-15%. Для українців в польщі сервіс Lab24 доступний рідною мовою, а також пропонує додаткові знижки на послуги.

«Існує стереотип, що аналізи потрібні тільки коли людина захворіла. Проте лабораторна діагностика є надзвичайно потужним і недооціненим спільнотою інструментом для профілактики (превенції). Саме за допомогою аналізів є можливість виявити ранній розвиток серйозних захворювань та відхилень на етапах, коли їх можна легко зупинити та лікувати. Тому, спільно з лікарями та партнерами із Synevo, ми готуємо спеціальні превентивні комплекси (ЧекАпи) які допоможуть контролювати показники здоров’я всієї родини. Такі пропозиції за спеціальними цінами вже доступні на сайті lab24.pl», — Володимир Нерубенко, CEO Lab24.

Про Lab24

Сервіс Lab24 був заснований в Україні на початку 2021 року компаніями Liki24 та TerraLab. На сьогодні, окрім Польщі, він доступний у 13 містах України та в столиці Румунії — Бухаресті.