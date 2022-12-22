В Україні вперше виставили на продаж морський торговельний порт

«Усть-Дунайськ» став першим морським торговельним портом, який виставили на продаж за часів незалежності України.

Про це повідомляє Фонд державного майна.

Приватизаційний аукціон відбудеться 17 січня на «Prozorro.Продажі». Стартова ціна — 60 млн грн.

Голова фонду зазначив, що всіма забутий порт почав відігравати надважливу роль лише після початку великої війни. Він одним з перших відновив роботу і має великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес.

З 1 квітня «Усть-Дунайськ» експортував 153 тис. тонн зерна. Також через нього пройшли 58,3 тис. тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень порт отримав 848 тис. грн чистого прибутку і сплатив 9 млн грн податків.

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