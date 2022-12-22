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Колаборант Андрій Штепа загинув від підриву його автомобіля — росЗМІ (відео)

22.12.2022

Російські ЗМІ повідомляють, що колаборант Андрій Штепа, який від імені окупантів керував селищем Любимівка на Херсонщині, загинув від підриву його автомобіля.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео, ймовірно, з палаючою машиною Штепи.

 

Окупанти призначили чоловіка гауляйтером Любимівської громади 18 липня. Перед цим Штепа 15 років жив у Василівці, де безуспішно балотувався на посаду сільського голови. ЗМІ повідомляли, що він торгував самогоном і купував наркотики.

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