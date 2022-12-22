Колаборант Андрій Штепа загинув від підриву його автомобіля — росЗМІ (відео)

Російські ЗМІ повідомляють, що колаборант Андрій Штепа, який від імені окупантів керував селищем Любимівка на Херсонщині, загинув від підриву його автомобіля.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відео, ймовірно, з палаючою машиною Штепи.

Окупанти призначили чоловіка гауляйтером Любимівської громади 18 липня. Перед цим Штепа 15 років жив у Василівці, де безуспішно балотувався на посаду сільського голови. ЗМІ повідомляли, що він торгував самогоном і купував наркотики.

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