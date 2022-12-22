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Alyona Alyona та Jerry Heil записали спільну пісню “Екзамен” – ВІДЕО

22.12.2022

Українські артистки alyona alyona та Jerry Heil випустили нову пісню під назвою Екзамен. Її присвятили всім українцям, які зараз проходять іспит життя.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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До пісні додали незвичайний, але простий кліп.

– Зараз такий період, коли кожен із нас складає свій екзамен у житті. Це стосується людей як закордоном, так і в Україні – хлопців, дівчат та особливо дітей, – підписали артистки свою роботу.

Зірки відзначили, що зараз ми всі складаємо іспит перед предками, і цілком успішно. Йдеться про захист нашої країни на тлі атаки РФ – ЗСУ активно відбивають раніше окуповані землі. Все це потрібно, щоб ми продовжили жити щасливим життям.

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