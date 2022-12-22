Керівництво податкової служби на Львівщині допомагало бізнесу розкрадати кошти бюджету

СБУ викрила керівництво ГУ Державної податкової служби у Львівській області на сприянні розкраданню десятків мільйонів державних грошей.

Як з’ясувалося, посадовці незаконно відшкодовували податок на додану вартість (ПДВ) місцевим підприємствам. Так вони хотіли отримати з держбюджету понад 40 млн грн.

До свого плану чиновники залучили афілійовані комерційні структури, які займаються імпортом товарів широкого вжитку та їх продажем. Бізнесмени продавали товар за готівку, а у звітності писали, що не змогли його продати та зберігають на складах. Завдяки цій брехні підприємці отримували відшкодування ПДВ з бюджету, як передбачено законом. Податківці порушення ігнорували.

Зараз трьом високопосадовцям регіонального управління Державної податкової служби повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою, або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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