Ворог намагається покращити своє становище на двох напрямках — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує про обстановку на фронті станом на вечір 22 грудня.

За добу окупанти завдали п’ять ракетних та п’ять авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському та старається покращити тактичне положення на Куп’янському і Лиманському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив потрапили Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював Верхньокам’янське, Білогорівку, Бахмут, Кліщіївку, Андріївку, Олександро-Шультине, Курдюмівку, Озарянівку та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Костянтинівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив обстріли по районах Времівки, Великої Новосілки, Нескучного, Вугледара та Микільського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує мінометні та артилерійські обстріли цивільної інфраструктури. Ушкоджень зазнали понад 25 населених пунктів. Серед них— Новопіль Донецької області; Степове, Гуляйполе, Щербаки, Мала Токмачка і Дорожнянка Запорізької області; Марганець на Дніпропетровщині та Новодмитрівка, Качкарівка, Херсон, Інженерне і Львове Херсонської області. Вночі противник також завдав ракетного удару по місту Очаків Миколаївської області.

Сили оборони 20 грудня вдарили по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті вражено до 140 військовослужбовців окупаційних військ та знищено вісім вантажних автомобілів з боєприпасами. В результаті обстрілу польового аеродрому ворога в районі Каховки 20 грудня окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 — пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.

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