«Стало трохи краще». У компанії Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Ввечері у четвер, 22 грудня ситуація з електропостачанням у Києві трохи покращилась: лівий берег столиці дуже близький до графіків. На правому ситуація трохи гірша, ніж на лівому, але краща ніж у середу.

Про це у своєму Facebook. повідомив Сергій Коваленко, гендиректор постачальника електроенергії Yasno.

«Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці — дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора. Куренівці і Оболоні поки що нелегко. Цим районам поки що подається найменше електроенергії», — написав Коваленко.

За його словами, завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення.

«Їм мали подати хоча би кілька годин світла», — додав Коваленко.

Він підкреслив, що відновлювальні роботи продовжуються.

Раніше у Міненерго назвали операторів, які є лідерами у порушеннях щодо відключень світла.

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