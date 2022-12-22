Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Сенат США в четвер затвердив поправку сенатора від Республіканської партії Ліндсі Грема до закону про фінансування американського уряду про конфіскацію активів російських олігархів та їхнє передання на користь України.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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“Ця поправка дозволить міністерству юстиції через державного секретаря передати кошти, отримані від заарештованих активів олігархів або інших суб’єктів, що потрапили під санкції, народу України”, – прокоментував Грем.

Він додав, що його ініціатива “буде справжньою знахідкою для багатостраждального народу України” і дозволить “полегшити тягар американських платників податків”.