Український стартап отримав грант від Євросоюзу на виробництво паперу з опалого листя

У Releaf Paper стверджують, що кожна тонна виробленого паперу з опалого листя рятує 17 дерев від вирубки.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє компанія у Facebook.

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“Ми представили на комісію проєкт дослідно-промислової лінії виробництва целюлози з волокон опалого листя, що вироблятиме сировину за унікальною технологією, розробленою та запатентованою компанією. Загальна вартість представленого проєкту становить 3,5 млн. євро, з яких Єврокомісія профінансує 2,5 млн. у вигляді гранту” – зазначила компанія.

Загальна сума фінансування може перевищити 10 млн євро, оскільки фонд Єврокомісії також погодився додатково інвестувати в подальше масштабування проекту, додали в компанії.

Технологію створення паперу з опалого листя розробив українець Валентин Фречка. 2019 року технологія успішно пройшла випробування на спеціалізованому обладнанні. Першу промислову партію паперу, виготовлену з опалого листя, випустили восени 2020 року. З нього планували виготовити паперові пакети, картон і тестові зразки посуду.

Пілотний продаж паперу, використовуваного як паковання, і паперових пакетів розпочався у вересні 2021 року на першому тестовому заводі в Україні потужністю 5000 тонн на рік.

Для виготовлення паперу очищене листя варять у чанах, після чого отриману масу відправляють на конвеєр, щоб вона втратила вологу. Згодом її розтягують і перетворюють на папір або надають потрібну форму. У процесі виробництва сировину розігрівають лише до 40 градусів, а тому жодна шкідлива речовина не виділяється в повітря.