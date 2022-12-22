Повінь – зміна системи

Menu
Close

Мінцифри запускає безоплатний курс із криптограмотності

22.12.2022

Мінцифри запускає безоплатний курс із криптограмотності, який дозволить українцям навчитися користуватися віртуальними активами.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації.

Читай також: Український стартап отримав грант від Євросоюзу на виробництво паперу з опалого листя

Так, повідомляється, що програма курсу міститиме понад 100 годин теоретичної та практичної інформації. Теми:

  • історія грошей та розвитку технології, блокчейн та першу в історії криптовалюту – біткоїн;
  • майнінг та алгоритми консенсусу Proof-of-Work й Proof-of-Stake;
  • Ethereum та смартконтракти;
  • холодні та гарячі криптогаманці;
  • обмін криптоактивів; централізовані (CEX) та децентралізовані біржі (DEX);
  • можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;
  • основи кібергігієни;
  • децентралізовані протоколи: як-от IPFS та Filecoin тощо.

Навчання проходитиме у форматі тренажера:

  • практична робота над конкретними кейсами на платформах партнерів;
  • залучення експертів з різних продуктів та екосистем як співавторів до тем та завдань.

Два формати: для самостійного навчання на платформі Дія.Цифрова освіта та, як факультатив у ЗВО.

  • Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників 
  • Укрпошта анонсувала завершальну поштову марку цього року – «Щедрик. Carol of the Bells»
  • Alyona Alyona та Jerry Heil записали спільну пісню “Екзамен” – ВІДЕО
  • США дають Україні військової допомоги на $1,85 млрд, зокрема системи Patriot
  • Окупанти вже пошкодили понад 1100 об’єктів культурної інфраструктури
  • Франція спорядила Україні системи ППО Crotale – Макрон
  • У Дніпрі демонтували бюст Пушкіна – ФОТО
  • Польща надала військової допомоги Україні щонайменше на $2 млрд
  • Ощадбанк презентував ексклюзивну серію «Патріотичні монети» – ФОТО
  • Укрпошта отримає 4,5 млн євро від ЄБРР
  • В Україну імпортували понад 200 тисяч “пільгових” генераторів
  • Німеччина збільшить суму виплат для українських біженців
  • Унаслідок російських атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції – Шмигаль
 