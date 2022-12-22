Мінцифри запускає безоплатний курс із криптограмотності, який дозволить українцям навчитися користуватися віртуальними активами.
Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації.
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Так, повідомляється, що програма курсу міститиме понад 100 годин теоретичної та практичної інформації. Теми:
- історія грошей та розвитку технології, блокчейн та першу в історії криптовалюту – біткоїн;
- майнінг та алгоритми консенсусу Proof-of-Work й Proof-of-Stake;
- Ethereum та смартконтракти;
- холодні та гарячі криптогаманці;
- обмін криптоактивів; централізовані (CEX) та децентралізовані біржі (DEX);
- можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;
- основи кібергігієни;
- децентралізовані протоколи: як-от IPFS та Filecoin тощо.
Навчання проходитиме у форматі тренажера:
- практична робота над конкретними кейсами на платформах партнерів;
- залучення експертів з різних продуктів та екосистем як співавторів до тем та завдань.
Два формати: для самостійного навчання на платформі Дія.Цифрова освіта та, як факультатив у ЗВО.
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