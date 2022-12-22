Мінцифри запускає безоплатний курс із криптограмотності, який дозволить українцям навчитися користуватися віртуальними активами.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства цифрової трансформації.

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Так, повідомляється, що програма курсу міститиме понад 100 годин теоретичної та практичної інформації. Теми:

історія грошей та розвитку технології, блокчейн та першу в історії криптовалюту – біткоїн;

майнінг та алгоритми консенсусу Proof-of-Work й Proof-of-Stake;

Ethereum та смартконтракти;

холодні та гарячі криптогаманці;

обмін криптоактивів; централізовані (CEX) та децентралізовані біржі (DEX);

можливості та ризики торгівлі на ринку цифрових активів;

основи кібергігієни;

децентралізовані протоколи: як-от IPFS та Filecoin тощо.

Навчання проходитиме у форматі тренажера:

практична робота над конкретними кейсами на платформах партнерів;

залучення експертів з різних продуктів та екосистем як співавторів до тем та завдань.

Два формати: для самостійного навчання на платформі Дія.Цифрова освіта та, як факультатив у ЗВО.