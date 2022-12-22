Євросоюз офіційно встановив граничну ціну на газ

Рада Євросоюзу затвердила обмеження цін на газ на рівні 180 євро за мегават-годину. Офіційна ухвала опублікована на сайті Ради.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: Конгрес США підтримав конфіскацію активів РФ на користь України

Регламент має на меті обмежити епізоди завищення цін на газ в ЄС, які не відображають ціни на світовому ринку, одночасно забезпечуючи безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків.

Постанова набуде чинності 1 лютого 2023 року і діятиме рік. Положення щодо ліміту торгів стане чинним із 15 лютого.

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук в етері Суспільного пояснив, що Встановлена Євросоюзом гранична ціна на природний газ націлена на те, щоб контролювати ціну скрапленого газу, який буде надходити на європейський ринок через LNG термінали.

Він також розповів, що ця угода містить ризики. Зокрема, якщо виникне великий дефіцит газу, або компанії-постачальники скрапленого газу займуть жорстку позицію і не будуть постачати паливо, то через цю граничну ціну Європа потрапить в ще більшу пастку дефіциту.

Що відомо про обмеження ціни на газ в ЄС

Наприкінці листопада повідомлялося, що міністри енергетики ЄС не змогли домовитися про обмеження цін на газ, щоб пом’якшити енергетичну кризу в Європі на тлі глибоких розбіжностей з приводу первісної пропозиції.

Кілька міністрів, які брали участь у засіданні 24 листопада, поскаржилися на те, що пропозиція щодо обмеження цін на газ, подана Європейською комісією всього двома днями раніше, була явно розроблена так, щоб її ніколи не використовували. Міністри енергетики Польщі та Іспанії назвали цю пропозицію “жартом”.

Запропонований план обмеження цін встановлює максимальний поріг 275 євро за мегават-годину. Але, за даними France 24, до нього додається так багато умов, що його не активували б й у серпні, коли ціна на газ ненадовго злетіла вище за 300 євро. Тоді це стривожило Європу, яка звикла до історичних цін близько 10 відсотків від цієї суми.

Пропозиція щодо ліміту діятиме, лише якщо ліміт у 275 євро буде постійно перевищуватись протягом принаймні двох тижнів, і лише якщо ціна на скраплений природний газ (СПГ) підніметься вище за 58 євро протягом 10 днів упродовж того самого двотижневого періоду.

10 грудня стало відомо, що 12 держав-членів Європейського Союзу виступили з ініціативою значно знизити очікувану межу цін на російський газ, щоб обмежити вплив безпрецедентної енергетичної кризи на споживачів та бізнес.

19 грудня міністри енергетики країн Європейського союзу погодили тимчасовий механізм зі встановлення граничної ціни на газ на рівні 180 євро/МВт-год, що включає обмеження на всіх європейських хабах