В Україні презентували новий випуск діджитал-проєкту «Вкрадене мистецтво»

FILM.UA Group представляє новий випуск діджитал-проєкту «Вкрадене мистецтво» з Ірмою Вітовською, у центрі розповіді якого — унікальна колекція медальєрного мистецтва Юхима Харабета.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Держкіно.
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Музей імені Харабета — перший та єдиний музей медальєрного мистецтва в Україні, у колекції якого зберігалося понад 700 робіт відомого маріупольського художника Юхима Харабета. Це сотні авторських емблем, медальйонів, гербів, орденів та медалей.
У квітні російські загарбники розбомбили будинок митця та розграбували його музей.
Докладніше про про унікальний музей у Маріуполі, видатного медальєра Харабета та злочин, який окупанти вчинили проти його творчості — дивіться у відео.
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