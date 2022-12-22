23 грудня 2022 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 23 грудня

Сьогодні в Єгипті відзначають День перемоги — на честь звільнення єгипетською армією Порт-Саїда.

В Швеції сьогодні — день народження королеви Сильвії, а також офіційний день підняття прапора.

В Судані та Південному Судані відзначають День дітей.

Яке релігійне свято 23 грудня

Сьогодні день пам’яті святих мучеників Мини Олександрійського, Єрмогена і Євграфа.

День ангела 23 грудня

Іменини в цей день святкують Іван, Євген, Стефан, Ангеліна.

Які історичні події стались 23 грудня

1846 — брати Джордж і Майкл Боїнґи заснували компанію з випуску велосипедів, яка нині займається авіабудуванням.

1873 — засноване Наукове товариство імені Шевченка.

1876 — ухвалена перша конституція Османської імперії.

1913 — відбувся перший політ літака Ігоря Сікорського «Ілля Муромець».

1947 — в СРСР оголосили 1 січня вихідним днем.

1954 — в США провели першу в світі успішну пересадку нирки.

1968 — американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стали першими людьми, які досягли орбіти Місяця.

1972 — в Манагуа (Нікарагуа) стався руйнівний землетрус, загинуло понад 10 тис. людей.

1979 — під час Афганської війни радянські війська зайняли Кабул.

1983 — Жанн Саве стала першою жінкою, призначеною генерал-губернатором Канади.

1986 — У Москву після семирічного заслання в Горькому повернувся академік-дисидент Андрій Сахаров.

1990 — на референдумі 88% громадян Словенії проголосували за незалежність країни від Югославії.

1995 — в Дабвалі (Індія) під час святкувань внаслідок пожежі загинули 540 людей, серед них 170 дітей.

2008 — у Гвінеї стався військовий переворот.

Хто народився 23 грудня

1573 — Джованні Креспі, італійській художник доби раннього бароко, скульптор і архітектор.

1790 — Жан-Франсуа Шампольйон, французький історик, єгиптолог.

1799 — Карл Брюллов, російський живописець.

1924 — Михайло Водяной, артист оперети, керівник Одеського театру музичної комедії.

1925 — П’єр Береговуа, французький прем’єр-міністр українського походження.

1929 — Чет Бейкер, американський джазовий трубач.

1950 — Вісенте Дель Боске, іспанський футбольний тренер.

1968 — Карла Бруні, італо-французька модель, дружина президента Франції Ніколя Саркозі.

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