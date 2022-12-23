Зеленський у лютому представить свій мирний план — WSJ

Команда президента Володимира Зеленського планує представити свій мирний план 24 лютого 2023 року або близько до цієї дати.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на європейських та українських дипломатів.

Видання відзначає, що нещодавно Зеленський представив свою «формулу миру», яка складається з 10 пунктів. Серед них — відновлення територіальної цілісності, обмін усіх полонених та встановлення справедливості (покарання винних у злочинах).

Зараз, як зазначає газета, команда президента конкретизує цей план.

Водночас представники США, України та НАТО заявили, що переговорна позиція України на будь-яких перемовинах, де вона ймовірно вимагатиме від москви значних поступок, залежатиме від її позиції на полі бою.

«Тому Київ хоче підготуватися до потенційних мирних переговорів шляхом досягнення військових перемог», — уточнює видання.

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