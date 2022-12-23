Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 23 грудня

За минулу добу українські військові знищили 550 окупантів. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати росіян станом на ранок 23 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 100950 (+550) осіб ліквідовано,

танків — 3005 (+2),

бойових броньованих машин — 5986 (+5),

артилерійських систем — 1984 (+6),

РСЗВ — 414 (+1),

засоби ППО — 212 (+0),

літаків — 283 (+0),

гелікоптерів — 267 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1698 (+5),

крилаті ракети — 653 (+0),

кораблі /катери — 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 4622 (+7),

спеціальна техніка — 178 (+0).

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