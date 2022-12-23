Італійцям варто вимикати світло на годину, щоби зрозуміти українців — Мелоні

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні порадила своїм співгромадянам вимкнути світло на одну годину, щоб зрозуміти становище українців.

Про це вона заявила, виступаючи на Конференції послів Італії у світі, повідомляє AGI.

«У всіх культурах це момент перемоги світла над темрявою, але замість цього Україна майже всі дні живе без електрики. Щоб зрозуміти, що відчувають українці, я б попросила всіх італійців вимикати на одну годину на день усю енергію, яку вони мають, щоб зрозуміти, що значить, коли люди захищають свободу і любов до країни», — сказала вона.

Мелоні також назвала «стратегічною помилкою» для суверенітету енергетичну залежність від росії, а також «імовірно, надмірну залежність від США з точки зору безпеки».

Італійський прем’єр також додала, що планує на початку нового року відвідати Україну.

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