Житель Лиману навів російські ракети на лікарню та школу у місті — СБУ (фото)

Служба безпеки затримала мешканця Лиману, який збирав розвіддані для окупантів.

За даними слідства, місцевий житель почав працювати на ворога у квітні. Він передавав росіянам відомості, які вони використовували для підготовки і проведення масованих ракетних обстрілів Лиману.

Зокрема, за йог наводкою окупанти здійснили повітряний удар по місцевій школі та обласній клінічній лікарні. Після ворожої атаки коригувальник виходив на місцевість, щоб зробити фото-, відеофіксацію пошкоджених будівель і відправити «звіт» своїм кураторам.

Чоловіка затримали під час передачі розвідувальної інформації росіянам. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу Україну.

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