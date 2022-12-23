Іран хоче збільшити поставки передових озброєнь до рф — Моссад

Іран планує розширити поставки передової зброї до росії. Про це заявив керівник ізраїльської розвідки Моссад Дааид Барнеа на церемонії нагородження відмінників служби заявив, пише Vesty.co.il.

«Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєнь росії. При цьому він намагається приховати цю діяльність під завісою таємності», — зазначив Барнеа.

Він також заявив, що Іран хоче розширити свій ядерний проєкт та збільшити обсяги збагачення урану, а також має намір активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону. При цьому Барнеа наголосив, що Моссад ніколи не допустить, щоби у «режиму аятол» з’явилась ядерна зброя.

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