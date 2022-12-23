В Україні заочно засудили до 15 років тюрми депутата держдуми рф

В Україні суд заочно засудив до 15 років в’язниці депутата держдуми рф Дениса Майданова, який голосував за визнання «л/днр»

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

15 лютого Майданов підтримав постанову щодо звернення до президента рф з проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Згодом, 22 лютого, він проголосував за ратифікацію «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» між рф і терористичними організаціями «л/днр».

«Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України. Адже відповідні рішення держдуми рф вище військово-політичне керівництво росії використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення проти України», — розповіли в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Оскільки депутат зараз перебуває на території рф, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Відзначимо, що Майданов також співак, який активно виступає на влаштованих російськими пропагандистами заходах.

Він регулярно виступає з концертами в окупованому Донецьку, а нещодавно випустив пісню про новітню російську міжконтинентальну ракету «Сармат». У ній Майданов, зокрема, співає: «Из россии-матушки вдаль глядят “Сарматушки” на Соединенные Штатушки». При цьому ракети досі не взяті на озброєння, попри заяви російського керівництва завершити цей процес ще до кінця осені 2022 року.

Після виходу пісні ексголова роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що сам написав більшу частину тексту. Але після критики щодо безглуздості пісні видалив свій пост із зізнаннями у соцмережах.

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