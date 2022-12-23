У Мелітополі підірвали авто з окупантами (фото)

23 грудня у тимчасово окупованому Мелітополі підірвали автомобіль з окупантами. Про це повідомив мер міста Михайло Федоров.

«Горить, палає автівка на центральному проспекті Мелітополя. А у рашистських посіпак підгорає від страху опинитися наступним», — зазначив він.

Російські пропагандисти з місця подій повідомляють, що вибух став біля входу по парку Горького, коли там припаркувалося авто. За їх словами, у ньому знаходилися два «співробітника спецслужб».

У результаті вибуху окупанти отримали тяжкі поранення. Одному з них відірвало кінцівки.

Нагадаємо, 22 грудня у Каховці підірвали у власному авто голову окупаційної адміністрації селища Любимівка Андрія Штепу. Колаборант загинув.

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