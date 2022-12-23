У Чернівецькій області стався землетрус

У п’ятницю, 23 грудня, на заході України зафіксували землетрус.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус зареєстрований з Чернівецької області, біля населеного пункту Новодністровськ. Його магнітуда склала 3,0 за шкалою Ріхтера.

«Коливання від землетрусу можуть відчуватися окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах», — додали фахівці.

Нагадаємо, що 1 грудня у Чернівецькій області зафіксували землетрус магнітудою 2,2.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.