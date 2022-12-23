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У ДСНС дали поради, як вберегти електроприлади під час відключення світла

23.12.2022

Аби уникнути стрибків напруги в електромережі та знизити ризик пожежі, україців закликають виймати вилки електроприладів з розеток під час вимкнення світла.

Про це повідомляє Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Надмірна кількість під’єднаних до мережі приладів може спричинити стрибок напруги під час відновлення електроенергії», — йдеться у повідомленні.

Щоби зберегти техніку та уникнути пожежі, рятувальники радять дотримуватися рекомендацій:

  • Відключити від мережі всі енерговитратні прилади: бойлер, духову шафу, електрообігрівач, пральну машину, чайник, електроплиту.
  • Перевірити, чи вимкнені вимикачі світла у кімнатах.
  • Відключити світло у приватному будинку/квартирі через щиток, якщо йдете з дому.
  • Не втручатися в електрощитові будинків, намагаючись самостійно відновити електропостачання.
  • Вмикати електроприлади лише за пів години після подачі струму. Підключати енергоємні прилади поетапно.
  • Для власників бізнесу — не використовувати вуличне підсвічування фасадів і вітрин.

Раніше у Міненерго назвали операторів, які є лідерами у порушеннях щодо відключень світла.

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