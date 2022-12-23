У США можуть заборонити Дональду Трампу обіймати державні посади — ЗМІ

Комітет Палати представників, який розслідує напад на Капітолій США 6 січня 2021 року, представив звіт, в якому колишній президент США Дональд Трамп звинувачується у підбурюванні до насильства з метою утримати владу.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Головною причиною подій 6 січня була одна людина, колишній президент Дональд Трамп, за яким послідували багато інших», — йдеться у короткому викладі доповіді.

У звіті закликають предʼявити Трампу звинувачення у чотирьох злочинах, включаючи заколот, змову з метою обману США та перешкоджання розгляду справи в Конгресі.

Комітет заявив, що Конгрес повинен створити механізм, щоб офіційно заборонити Трампу та іншим особам зі звіту обіймати будь-які державні або військові посади, посилаючись на положення 14-ї поправки, яке позбавляє тих, хто бере участь у «повстанні», права обіймати такі посади.

У звіті докладно описані зусилля Трампа щодо скасування результатів виборів. Ідеться про «значний тиск» на Міністерство юстиції з метою розслідування фіктивних заяв про шахрайство на виборах. У звіті оцінюється, що Трамп і його найближче оточення зробили щонайменше 200 очевидних спроб публічно або приватно переконати державних або місцевих чиновників скасувати результати виборів у суперечливих штатах.

Штурм Капітолію США 6 січня 2021 року

6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення.

У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента.

Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів.

Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідав Конгрес.

Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції.

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