Понад 1 млн українців отримали «зимову» допомогу від ООН

Понад 1 млн українців отримали «зимову» допомогу від Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Насамперед вона спрямована на внутрішніх переселенців та інші вразливі категорії населення, які постраждали від війни.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Програма підтримки передбачає:

тимчасове житло,

матеріали для ремонту й утеплення будинків,

забезпечення обігрівачами, ковдрами, теплими речами й іншими предметами першої необхідності у холодну пору року,

грошова допомога на покриття зимових потреб.

Зокрема, предмети першої необхідності (пледи, термоси, обігрівачі, одяг) отримали понад 800 тис. осіб, грошові виплати — майже 300 тис. осіб, матеріали для ремонтів та утеплення будинків — більш ніж 12 тис. осіб. На додаток, 55 генераторів були доставлені на критичні обʼєкти у 12 областей.

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