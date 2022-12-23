Понад 1 млн українців отримали «зимову» допомогу від ООН

Понад 1 млн українців отримали «зимову» допомогу від Управління верховного комісара ООН у справах біженців. Насамперед вона спрямована на внутрішніх переселенців та інші вразливі категорії населення, які постраждали від війни.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
Програма підтримки передбачає:
- тимчасове житло,
- матеріали для ремонту й утеплення будинків,
- забезпечення обігрівачами, ковдрами, теплими речами й іншими предметами першої необхідності у холодну пору року,
- грошова допомога на покриття зимових потреб.
Зокрема, предмети першої необхідності (пледи, термоси, обігрівачі, одяг) отримали понад 800 тис. осіб, грошові виплати — майже 300 тис. осіб, матеріали для ремонтів та утеплення будинків — більш ніж 12 тис. осіб. На додаток, 55 генераторів були доставлені на критичні обʼєкти у 12 областей.
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