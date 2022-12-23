У Києві розгорнуто 532 пункти обігріву. Кличко опублікував мапу

У столиці відкрили ще 52 нових пункти обігріву, які оснащені генераторами.

Про це повідомив Віталій Кличко, мер Києва.

«52 нових пункти, де люди можуть зігрітись, підзарядити гаджети, отримати актуальну інформацію у випадку тривалої відсутності електроенергії та тепла в їх домівках, ми відкрили у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському та Святошинському районах», — написав мер.

Загалом, за його словами, загалом у місті тепер функціонують 532 пункти обігріву. 50 з них — це облаштовані палатки Держслужби з надзвичайних ситуацій. Також долучається бізнес — додатково працюють ще понад 100 пунктів, за роботу яких відповідають підприємці.

«Київ не припиняє розширювати мережу пунктів обігріву в усіх районах міста на випадок тривалого відключення світла», — додав Кличко, опублікувавши мапу пунктів.

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