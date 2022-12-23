Sky News показав наслідки атак на енергетику України (фото)

Британський телеканал Sky News показав, як виглядав Київ із космосу у січні та у листопаді 2022 року після початку російських обстрілів критичної інфраструктури України.

Фото зроблені супутниками NASA Suomi та NOAA-20

Ось так виглядав Київ на зображенні супутників NASA у січні 2022 року.

А ось так у листопаді того ж року після атак росії.

Знімки із двох супутників, надані виданню, показують, наскільки слабко «світиться» Україна.

Детальний аналіз Sky News супутникових даних NASA показує наслідки атак, які призвели до того, що наприкінці листопада вся система «майже вийшла з ладу».

Проте представники британського посольства в Києві заявили журналістам, що Україна, як і раніше, має «більш ніж достатньо фактичних потужностей з вироблення електроенергії».

Відомо, що російські війська систематично бʼють по обʼєктах критичної інфраструктури України. Наразі серйозно пошкоджено приблизно 40% енергетичної інфраструктури. У звʼязку з цим в країні проводяться періодичні відключення електроенергії.

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