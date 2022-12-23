В Україні продовжили карантин через COVID-19: що відомо

У п’ятницю, 23 грудня, Кабінет Міністрів продовжив карантин з метою запобігання поширенню COVID-19 до 30 квітня 2023 року.

Про це у Телеграм повідомив Тарас Мельничук, постійний представник Кабміну у Верховній Раді.

«Продовжено на всій території України карантин до 30.04.2023», — написав він.

Нагадаємо, що карантин для протидії поширенню коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року.

Потім його неодноразово продовжували і влітку 2021 року перевели у форму адаптивного карантину.

Востаннє уряд у серпні продовжував карантин в країні до 31 грудня 2022 року.

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