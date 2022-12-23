На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти з України гвинтокрил (фото)

У п’ятницю, 23 грудня, у Закарпатській області українець намагався незаконно вивезти до Угорщини вертоліт КА-26. Транспорт було вилучено.

Про це повідомили у ДПСУ.

«Гвинтокрил КА-26 переміщували до Угорщини через пункт пропуску «Тиса». Під час перевірки прикордонники з митниками виявили, що перевізні документи містять неправдиві відомості про виробника товару. Згодом це підтвердив й судовий експерт», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість вертольота становить більше 924 тис. грн.

Нагадаємо, раніше СБУ ліквідувала схему продажу фальшивих «спецперепусток», з якими авто могли їздити у комендантську годину.

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