Гурт “СКАЙ” презентував нову пісню “Напролом” – ВІДЕО

Український гурт “СКАЙ” записав нову пісню “Напролом” – це 6-та ластівка з майбутнього 7-го альбому гурту СКАЙ, який вийде навесні 2023 року.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба гурту.
Читай також: В Україні презентували новий випуск діджитал-проєкту «Вкрадене мистецтво»
На створення пісні надихнуло життя українських полярників які пішли на війну захищати рідну землю від рашистських загарбників. Воюючи з неадекватним і підступним ворогом в нас лише один шлях – НАПРОЛОМ! Ми на своїй землі і нам чужого не треба! Нам нікуди тікати чи йти. Ми будемо бити ворога і йти НАПРОЛОМ до кінця до повної ПЕРЕМОГИ! В нас немає іншого вибору.. Допомагати й перемагати..! Це те, чим зараз має займатись кожен українець.. НАПРОЛОМ – дуже мотивуюча пісня, покликана піднімати дух, надавати сил й вселяти віру в нашу перемогу.. Адже НАПРОЛОМ до ПЕРЕМОГИ разом, – зазначили артисти.
- Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників
- Укрпошта анонсувала завершальну поштову марку цього року – «Щедрик. Carol of the Bells»
- Alyona Alyona та Jerry Heil записали спільну пісню “Екзамен” – ВІДЕО
- США дають Україні військової допомоги на $1,85 млрд, зокрема системи Patriot
- Окупанти вже пошкодили понад 1100 об’єктів культурної інфраструктури
- Франція спорядила Україні системи ППО Crotale – Макрон
- У Дніпрі демонтували бюст Пушкіна – ФОТО
- Польща надала військової допомоги Україні щонайменше на $2 млрд
- Ощадбанк презентував ексклюзивну серію «Патріотичні монети» – ФОТО
- Укрпошта отримає 4,5 млн євро від ЄБРР
- В Україну імпортували понад 200 тисяч “пільгових” генераторів
- Німеччина збільшить суму виплат для українських біженців
- Унаслідок російських атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції – Шмигаль