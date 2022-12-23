Гурт “СКАЙ” презентував нову пісню “Напролом” – ВІДЕО

Український гурт “СКАЙ” записав нову пісню “Напролом” – це 6-та ластівка з майбутнього 7-го альбому гурту СКАЙ, який вийде навесні 2023 року.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба гурту.

Читай також: В Україні презентували новий випуск діджитал-проєкту «Вкрадене мистецтво»

На створення пісні надихнуло життя українських полярників які пішли на війну захищати рідну землю від рашистських загарбників. Воюючи з неадекватним і підступним ворогом в нас лише один шлях – НАПРОЛОМ! Ми на своїй землі і нам чужого не треба! Нам нікуди тікати чи йти. Ми будемо бити ворога і йти НАПРОЛОМ до кінця до повної ПЕРЕМОГИ! В нас немає іншого вибору.. Допомагати й перемагати..! Це те, чим зараз має займатись кожен українець.. НАПРОЛОМ – дуже мотивуюча пісня, покликана піднімати дух, надавати сил й вселяти віру в нашу перемогу.. Адже НАПРОЛОМ до ПЕРЕМОГИ разом, – зазначили артисти.