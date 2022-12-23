The Guardian назвало українця Євгена Малолєтку фотографом року

Українського фотокореспондента Євгена Малолетку визнали найкращим фотографом 2022 року за версією The Guardian.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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The Guardian також оприлюднило 10 найзнаковіших світлин фотографа та розпитало його про історію їх створення.

Євген Малолєтка — фотокореспондент-фрилансер, автор фотографій обстрілу російськими військами міської лікарні № 3 Маріуполя.

Він був членом команди Associated Press та автором найбільш яскравих фото про війну в Україні, зазначають у The Guardian.

До початку повномасштабного російського вторгнення базувався у Харкові, знімав підготовку до бойових дій. Коли ризик розгортання війни став значним, команда Associated Press у складі Малолєтки, Мстислава Чернова і Василиси Степаненко виїхала до Маріуполя.Вони прибули у місто за годину до початку повномасштабного вторгнення.

Впродовж 20 днів команда фіксувала злочини росії, але вимушена була поїхати через те, що окупанти почали розшукувати фотографів. Залишив Маріуполь 15 березня 2022 року у складі колони, яка виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

Після Маріуполя Малолєтка продовжив працювати у гарячих точках: у Харкові, Ізюмі та Херсоні.

«До Херсона я повернувся не відразу після звільнення, а трохи пізніше. На повернення України люди чекали дев’ять місяців. І попри всі страждання, які пережили люди під час війни, ми чули лише одне: «Краще бути під обстрілами, ніж під росією». Як і в Ізюмі, в Херсоні люди пройшли через багато тортур; ми обстежили багато місць, де катували людей. Ми зустрічали людей, яким проломили череп, чиїх родичів убили або вивезли до росії», — зазначив він для The Guardian.

Як повідомлялося, Євген Малолєтка разом з колегою Мстиславом Черновим стали лавреатами французької премії Bayeux Calvados-Normandy Award за фоторепортажі з Маріуполя.