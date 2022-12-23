У «Дії» стартувало бета-тестування доступу до судових рішень

У додатку «Дія» розпочалося бета-тестування доступу до судових рішень. Електронні документи матимуть таку ж юридичну силу, як і паперові.

Про це повідомляється у Telegram-каналі «Дії».

«Судове рішення — це документ суду, яким завершується результат розгляду справи. Його можна показати органам ДРАЦС, щоб підтвердити, що чоловік і жінка розлучилися. Чи органам МВС, щоб забрати права, якщо до цього їх вилучили поліцейські, або ж предʼявити нотаріусу для відкриття спадщини», — зазначили там.

До тестування можуть долучитися люди, які мають цифровий РНОКПП у «Дії», а також є учасниками судової справи.

Нагадаємо, з листопада 2022 року у додатку «Дія» можна отримати витяг про місце проживання.

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