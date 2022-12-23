У ЗСУ затвердили список військових, які навчатимуться роботі із ППО Patriot

Командувач Повітряних сил ЗСУ затвердив список військових, які навчатимуться управляти системами ППО Patriot в одній з країн НАТО.

Про це в ефірі телемарафону заявив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ.

«Командувач Повітряними силами затвердив перелік людей, які вже можуть бути спрямовані на це навчання, як це було з Iris-Т і NASAMS, коли через кілька тижнів наші фахівці навчилися вміло оперувати цими комплексами», — зазначив Ігнат.

За його словами, навчання може тривати трохи довше, тому що це інша техніка, потужніша і далекобійніша.

Нагадаємо, 21 грудня Білий дім офіційно підтвердив передачу Україні ЗРК Patriot. Chas News розповідав, як працює найсучасніше ППО, здатне збивати балістичні ракети.